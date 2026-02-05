Operativo por presunta privación de la libertad en anexo de Nayarit

Un operativo conjunto habría revelado un caso de privación de la libertad en el poblado de San José del Valle, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. En el lugar, la Fiscalía General del Estado logró liberar a 20 personas que se encontraban retenidas contra su voluntad.

Este incidente de privación de la libertad pone en alerta a las autoridades de Nayarit, ya que el sitio operaba como un anexo sin los registros legales correspondientes para la atención de adicciones.

Elementos del Ejército Mexicano custodiaron el área mientras se realizaba el rescate de las víctimas, algunas de las cuales presentaban huellas de tortura. La importancia del hallazgo radica en que varios de los rescatados aparecían en diversas fichas de búsqueda emitidas en la entidad.

El director de Seguridad Ciudadana de Bahía de Banderas indicó que estas intervenciones son esenciales para detener las violaciones graves a la libertad personal que se ocultan en centros irregulares.

A pesar del despliegue masivo en San José del Valle, no hubo detenidos al momento del arribo de la Fiscalía General del Estado. Las investigaciones apuntan a que los responsables huyeron antes de la llegada de las fuerzas del orden. Se investiga si los internos eran víctimas de explotación laboral o de otro tipo, dada la naturaleza clandestina del establecimiento en Nayarit. Las autoridades aseguraron dos vehículos que presuntamente se utilizaban para los traslados ilegales.

Dentro del contexto de seguridad en Bahía de Banderas, los operativos contra la retención ilegal se han intensificado debido a denuncias ciudadanas. En San José del Valle, las condiciones del inmueble sugerían un entorno de tortura y violaciones graves a la libertad personal, afectando la dignidad de los ciudadanos de Nayarit. La Fiscalía General del Estado ha señalado que no habrá tolerancia para sitios de anexo que operen bajo esquemas de explotación humana.

El Gobierno de Nayarit reafirmó su compromiso para erradicar estos focos de delincuencia organizada que utilizan la salud pública como fachada. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado brinde detalles técnicos sobre el estado de salud de las 20 víctimas. La población de Bahía de Banderas fue llamada a mantener la calma y confiar en las acciones preventivas para garantizar la seguridad de las familias nayaritas.

