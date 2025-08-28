Presentan operativo vial en Tijuana por regreso a clases

El próximo lunes 1 de septiembre se pondrá en marcha un operativo especial por el Regreso a clases en Tijuana, con el objetivo de reducir el congestionamiento vehicular en las zonas escolares. Las autoridades anunciaron que los automovilistas que se estacionen en doble fila podrán recibir multas de hasta 2 mil 262 pesos.

Regreso a clases con medidas estrictas en Tijuana

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable, Inspección y Seguridad Vial de Tijuana, junto con la Policía Municipal de Tránsito, se coordinarán acciones para garantizar un operativo vial que mitigue el tráfico durante el Regreso a clases.

Se informó que más de 50 agentes de tránsito trabajarán en conjunto con la policía municipal en los puntos de mayor conflicto vehicular, entre ellos Santa Fe, Zona Río, bulevar Lázaro Cárdenas, El Refugio y Maclovio Rojas.

El secretario de Movilidad Urbana Sustentable, Apolinar Fernández Álvarez, explicó que además de los elementos desplegados, se contará con 265 patrullas y 45 motocicletas que recorrerán las principales vialidades de la ciudad.

Las autoridades adelantaron que el operativo vial incluirá también un monitoreo constante en avenidas como García, Sánchez Taboada y la calle Décima, donde podrían registrarse cierres y desvíos durante el inicio del ciclo escolar.

Dentro de las recomendaciones dirigidas a los padres de familia se resaltó la importancia de salir con anticipación, respetar los señalamientos viales, usar cinturón de seguridad y evitar la doble fila en los accesos a las escuelas.

El Director de Policía y Tránsito de la ciudad indicó que el objetivo principal será prevenir incidentes y garantizar que el Regreso a clases se desarrolle con mayor seguridad para los estudiantes.

El programa implementado por la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable fue denominado “Un Buen Regreso a clases“, y contempla tanto acciones de prevención como la aplicación de multas a quienes no respeten las disposiciones de tránsito.