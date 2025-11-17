¿Qué es el Operativo Sable y dónde se aplicará?

El Operativo Sable es una estrategia de seguridad nacional anunciada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que despliega a la Marina, Guardia Nacional, Sedena, Fiscalía y CNI en zonas con alta incidencia delictiva. Su objetivo principal es prevenir delitos de alto impacto y detener a quienes generan violencia organizada.

El operativo se centra en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una región clave para el desarrollo económico del país y vulnerable a delitos como extorsión, robo de hidrocarburos y control de rutas logísticas. Entre los grupos señalados está Los Cromo, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La estrategia combina acción preventiva, con presencia constante en puntos estratégicos, y operativos específicos para capturar a responsables de delitos graves. La coordinación entre todas las dependencias busca garantizar la seguridad de habitantes y proteger la infraestructura crítica de la región.

Esta operación es clave para equilibrar la seguridad y el desarrollo económico. Su éxito dependerá de la coordinación interinstitucional y el uso de inteligencia, con el objetivo de reducir la violencia y asegurar que el corredor funcione de manera segura para la población y la economía del país.

