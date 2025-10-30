Anuncian operativo de seguridad y cierres viales en Cabo San Lucas por Halloween

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias durante las celebraciones de Halloween, la Dirección Municipal de Protección Civil, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, implementará un operativo de seguridad en Cabo San Lucas la tarde y noche del 31 de octubre.

El director municipal de Protección Civil, Francisco Cota Márquez, informó que Cabo San Lucas concentra el mayor número de asistentes durante esta festividad, a diferencia de San José del Cabo, donde la celebración suele ser más tranquila.

Explicó que el operativo de seguridad en Cabo San Lucas contempla el despliegue de elementos y unidades en los puntos de mayor afluencia para mantener el orden y atender cualquier eventualidad de manera inmediata.

“Este es un festejo familiar y queremos que siga siéndolo; hacemos un llamado a quienes buscan generar disturbios a abstenerse de hacerlo”, mencionó

Por su parte, el coordinador operativo de Tránsito, Juan Manuel Torres Sánchez, informó que se prevé una alta afluencia a partir de las 16:00 horas, por lo que se aplicará un dispositivo de control vehicular para proteger a los asistentes.

Detalló que a las 17:00 horas se cerrará la circulación en el boulevard Lázaro Cárdenas, desviando el tránsito hacia la calle 16 de Septiembre, mientras que el flujo proveniente de la zona de la Marina y el Pabellón Cultural será redirigido por la calle Miguel Hidalgo, a la altura del Hotel Tesoro.

Finalmente, el funcionario indicó que los cierres y desvíos se mantendrán hasta aproximadamente la 01:00 o 02:00 horas del 1 de noviembre, dependiendo del comportamiento ciudadano.

Reiteró el llamado a mantener la civilidad y colaborar con las autoridades para lograr un saldo blanco durante el operativo de seguridad en Cabo San Lucas.