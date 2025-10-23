Tras operativos federales en Sinaloa dan golpe a Los Mayos y Chapitos con decomiso millonario

Autoridades federales y estatales realizaron operativo conjunto en distintos puntos de Sinaloa, que resultó en la captura de dos personas, aseguramiento de armas y drogas, presuntamente vinculadas con Los Mayos y Los Chapitos. De acuerdo con las autoridades, el impacto económico para las bandas delictivas se calcula en 122 millones de pesos.

En el operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto a autoridades del estado, se localizó en el municipio de Badiraguato un área de concentración para la fabricación de drogas sintéticas, donde se aseguraron 6 mil litros de precursores químicos, seis cargadores, 639 cartuchos, una granada de mano, 10 kilos de marihuana, 10 kilos de semilla de amapola, cinco kilos de semilla de marihuana, seis motocicletas y un vehículo.

Asimismo, en el municipio de Concordia, se localizó un campamento utilizado por integrantes de un grupo delictivo, donde se aseguraron 26 cargadores, más de mil cartuchos y ropa táctica. En Concordia y Mazatlán, en los poblados Zavala y Las Iguanas, al realizar recorridos terrestres los efectivos aseguraron 43 artefactos explosivos improvisados.

Finalmente, en Culiacán, los agentes de seguridad atendieron un reporte sobre un enfrentamiento entre personas armadas y les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 20 cargadores, 460 cartuchos, equipos tácticos, cuatro equipos de radio comunicación y un vehículo.

Los detenidos, así como lo decomisado, fueron puestos a disposición de las autoridades y se abrió una carpeta de investigación.