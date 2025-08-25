Operativos en BCS: aduanas, riesgos sanitarios y protección civil

Con la participación de instituciones federales, estatales y municipales, se llevaron a cabo operativos de fiscalización aduanera, protección civil y riesgos sanitarios en comercios de La Paz, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y reforzar la seguridad de la ciudadanía.

La directora de Fiscalización Aduanera del Gobierno del Estado, Clarisa Villarreal Zavala, informó que la semana pasada se realizaron inspecciones en la zona sur de la ciudad, donde se revisaron máquinas y productos de origen extranjero, además de constatar permisos, licencias y medidas de seguridad en cada negocio.

Los operativos contaron con la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Municipal, COEPRIS y Fiscalización Aduanera, entre otras instituciones. Villarreal Zavala enfatizó que no se trata de operativos de seguridad pública, sino de verificación e inspección.

“Estas acciones tienen como finalidad proteger a la población y apoyar a los establecimientos en el cumplimiento de la ley, para que ofrezcan un servicio adecuado a las y los usuarios”, señaló la funcionaria.

Protección, legalidad y prevención

Entre los puntos revisados destacan la venta de alcohol y tabaco a menores, el cumplimiento de las medidas de protección civil —como salidas de emergencia y planes de contingencia—, así como la regularización de mercancías extranjeras y la certificación de que no representen riesgos para la salud.

Las autoridades aclararon que los operativos se realizarán de manera intermitente en los cinco municipios de Baja California Sur, con un enfoque preventivo y de acompañamiento a los comerciantes.

Con ello, se busca consolidar una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad ciudadana, la legalidad en el comercio y la protección a la salud.

