Operativos de alcoholimetría se incrementarán en Los Cabos por temporada navideña

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos anunció que los operativos de alcoholimetría se reforzarán durante la temporada navideña, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y disminuir los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

Christopher Jordi López Monge, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, explicó que estos operativos son permanentes, pero durante las fiestas decembrinas se ampliará su cobertura: “La alcoholimetría es un operativo de manera permanente. Estas acciones las enfocamos principalmente los fines de semana, pero durante estas fechas se buscará extender más días. Lo vamos a hacer de manera aleatoria, pero también entre semana por las fiestas y la concurrencia de gente”, indicó.

Sanciones por conducir en estado de ebriedad

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de Los Cabos, en su Artículo 229, conducir bajo los efectos del alcohol se sanciona en tres grados: primera, segunda y tercera, con multas que van desde 20 hasta 80 UMAs, según la gravedad de la infracción.

Incremento de accidentes viales durante diciembre

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas advirtió que durante la temporada navideña se espera un incremento de aproximadamente 25% en los accidentes viales, principalmente por exceso de velocidad y manejo bajo la influencia del alcohol.