Operativos dejan detenidos, droga y vehículos asegurados en La Paz y Mulegé

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó sobre la detención de cuatro personas por diversos delitos, así como el aseguramiento de narcóticos y vehículos con reporte de robo, como resultado de operativos de prevención y vigilancia realizados en distintos puntos de Baja California Sur.

De acuerdo con la autoridad, las acciones se desplegaron en los municipios de La Paz y Mulegé, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) llevaron a cabo recorridos estratégicos que derivaron en resultados en materia de combate a delitos contra la salud y cumplimiento de mandamientos judiciales.

Estos operativos se realizaron durante el pasado fin de semana, como parte de las labores permanentes de vigilancia.

Uno de los aseguramientos ocurrió en la colonia Valle del Mezquite, donde fue detenido Ramón “N”, de 35 años de edad, a quien se le encontraron 32 envoltorios de plástico con una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

En un hecho distinto, fue detenido Martín “N”, de 20 años, quien presuntamente portaba cuatro envoltorios con aparente marihuana, además de 4 mil 660 pesos en efectivo, por lo que también fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Asimismo, en acciones separadas, fueron detenidos Juan y Margarito “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de incumplimiento de las obligaciones familiares y despojo, emitidas por autoridades del estado de Guerrero y del municipio de Mulegé.

En otra intervención, realizada de manera conjunta con personal de la Secretaría de Marina (MARINA) y la Fiscalía General de la República (FGR), se logró el aseguramiento de cuatro vehículos de alta gama, los cuales contaban con reporte de robo en el extranjero.

Las personas detenidas, así como los narcóticos y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, a fin de que se realicen las investigaciones y trámites legales correspondientes.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública reiteró el llamado a la ciudadanía a utilizar el número de denuncia anónima 089, para reportar hechos delictivos que puedan afectar la seguridad y el orden público.

