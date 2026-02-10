Refuerzan operativos para evitar asentamientos irregulares en arroyos de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos mantiene operativos permanentes para prevenir la formación de asentamientos irregulares en zonas de riesgo, principalmente en arroyos de Los Cabos como el arroyo San José, donde autoridades municipales reportan una disminución en la reincidencia de invasiones.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, informó que durante el último año se ha reforzado la vigilancia en esta zona, lo que ha permitido recuperar espacios y evitar que las ocupaciones irregulares se consoliden.

“El año pasado en el arroyo San José hemos estado al pendiente; de diez asentamientos que retiramos, regresan uno o dos cuando mucho. Hemos comenzado a ganarle espacio a esas invasiones. La gran cantidad de gente que llega todos los días, principalmente por trabajo, representa un reto, ya que de cada diez personas, ocho terminan quedándose en Los Cabos. Vamos a continuar con los operativos”, señaló.

Rentería Santana indicó que el principal desafío es el crecimiento poblacional constante en Los Cabos, impulsado por la llegada diaria de personas en busca de empleo, lo que incrementa la presión sobre zonas no aptas para vivienda.

El funcionario explicó que los operativos municipales tienen como objetivo reducir riesgos para la población, proteger los cauces de los arroyos y ordenar el crecimiento urbano, mediante vigilancia permanente para impedir la reaparición de nuevos asentamientos irregulares.

