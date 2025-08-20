Operativos “Colonias Seguras” suman 400 detenciones en Los Cabos

Con el propósito de reforzar la seguridad en distintas zonas del municipio, la Dirección de Policía Preventiva del Ayuntamiento de Los Cabos, encabezada por el suboficial Edilberto Miramontes Gámez, mantiene de manera permanente los operativos interinstitucionales denominados “Colonias Seguras”.

Desde el inicio del XV Ayuntamiento de Los Cabos, se han desplegado más de 80 operativos, que han derivado en más de 400 detenciones por faltas administrativas. Estas acciones buscan no sólo inhibir conductas delictivas, sino también fortalecer la prevención del delito y garantizar la tranquilidad de las familias cabeñas.

El programa “Colonias Seguras” tiene como objetivo incrementar la cercanía entre ciudadanía y autoridades, promoviendo la confianza, la cultura de la denuncia y la participación comunitaria, elementos clave para mantener el orden público y la paz social en el municipio.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Los Cabos refrenda la importancia de mantener la colaboración con diversas instancias de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población y continuar fortaleciendo la tranquilidad en las colonias.

