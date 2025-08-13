Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 13 de Agosto, 2025
Los Cabos

Recuperan 38 vehículos y 220 objetos en operativos de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos reporta resultados en seguridad: 38 vehículos recuperados y 220 objetos devueltos. Operativos y vigilancia continúan para proteger a la comunidad
Tania Plateros
13 agosto, 2025
Operativos de seguridad Los Cabos

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por Christian Agúndez Gómez, informó que continúa reforzando las estrategias y operativos de seguridad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población.

Las acciones incluyen vigilancia permanente en puntos estratégicos, operativos de prevención del delito y programas de auxilio inmediato ante emergencias. La coordinación entre las áreas operativas y la colaboración ciudadana han sido clave para obtener resultados positivos.

En lo que va de la administración, se ha logrado la recuperación de 220 objetos reportados como extraviados o robados, así como la localización y aseguramiento de 38 vehículos en distintos puntos del municipio. Estos logros se atribuyen al uso de estrategias de inteligencia policial y la rápida atención a los reportes ciudadanos.

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal señaló que la seguridad es una tarea constante y que se seguirá trabajando en programas de prevención, patrullaje y atención directa a la comunidad, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para todas las familias.

