Federación refuerza operativos y reporta detenciones y aseguramientos en Michoacán

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre un reforzamiento integral de las operaciones federales en Michoacán, tras presentar avances y resultados recientes durante una conferencia encabezada por el titular de la dependencia, Omar García Harfuch. De acuerdo con el informe, el estado mantiene una presencia ampliada de fuerzas armadas, capacidades de investigación y acciones coordinadas para inhibir delitos de alto impacto.

Incremento del estado de fuerza y despliegue táctico

El funcionario detalló que en la entidad operan 2,514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la propia SSPC. Estos equipos trabajan de manera conjunta con autoridades estatales y municipales, incorporando células de inteligencia y seguimiento a objetivos vinculados con extorsión y otros delitos violentos.

Además, se llevan a cabo acciones para fortalecer a la Policía Estatal y la Fiscalía local mediante equipamiento, capacitación y operativos conjuntos. Como parte del plan federal, también se ampliarán las unidades especializadas de la Guardia Civil y se desplegará tecnología para mejorar las labores de investigación.

Resultados operativos: detenciones, decomisos y laboratorios asegurados

Según los datos presentados, desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2025 se han detenido 932 personas por delitos de alto impacto, asegurado 23 toneladas de droga, decomisado 924 armas de fuego y desmantelado 17 laboratorios de producción de metanfetaminas.

En paralelo, la Estrategia Nacional contra la Extorsión —activa desde julio— ha permitido la detención de 478 personas a nivel nacional, de las cuales 180 corresponden a Michoacán. Parte de estos resultados derivan de la instalación de una subsede de la Unidad Antiextorsión y de la capacitación de operadores del 089 para manejo de crisis y desactivación de intentos de cobro.

Entre los casos destacados, se reportó la detención de Pedro “N”, señalado como operador logístico y presunto generador de violencia. También se ejecutó una orden de aprehensión contra Heriberto “N” por secuestro y delincuencia organizada.

Operativos recientes y afectaciones a estructuras criminales

Durante las últimas semanas, las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron dos campamentos utilizados por un grupo delictivo y aseguraron armas, equipo táctico y cinco kilos de metanfetamina.



En Lázaro Cárdenas, una operación marítima de la Secretaría de Marina derivó en el decomiso de 2.5 toneladas de cocaína, mientras que en Uruapan se detuvo a un sujeto que transportaba más de cinco toneladas de sustancias químicas y casi 20 mil litros de precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 al 26 de noviembre las fuerzas federales y estatales detuvieron a 134 personas y aseguraron vehículos, explosivos y 425 kilos adicionales de metanfetamina.

Caso Carlos Manzo: un detenido y operativos en curso

Respecto al homicidio del activista Carlos Manzo, la SSPC informó la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto coordinador de la célula que perpetró la agresión. También se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra policías municipales y se detuvo a Jaziel Antonio “N”, señalado por reclutar personas en centros de rehabilitación para incorporarlas a grupos delictivos.

Continuarán giras y supervisión en municipios

García Harfuch señaló que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, continuará la supervisión directa en municipios, reuniones con sectores productivos y encuentros con autoridades locales. Subrayó que la seguridad de Michoacán sigue siendo “una prioridad nacional”.