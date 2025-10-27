Operativos dejan tres detenidos por narcomenudeo en BCS

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en delitos contra la salud durante operativos de prevención y vigilancia realizados en distintos municipios de Baja California Sur, como parte de las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno para combatir el narcomenudeo.

En Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a Osman “N”, de 45 años, en la colonia Arenal. Durante una inspección, le aseguraron 15 envoltorios con una sustancia similar a la droga cristal y cuatro más con marihuana.

En otro operativo efectuado en la colonia Ciudad del Cielo, en La Paz, fue arrestado Daniel “N”, de 30 años, tras ser encontrado en posesión de siete envoltorios con posible cristal, tres con cocaína y cuatro con marihuana.

Más tarde, en la colonia Centro del municipio de Loreto, se logró la detención de Enrique “N”, de 36 años, luego de que los agentes le aseguraran 38 envoltorios con una sustancia cristalina, presuntamente droga cristal.

Narcomenudeo en aumento en Baja California Sur

De acuerdo con cifras oficiales de incidencia delictiva, las denuncias por narcomenudeo han incrementado en Baja California Sur. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 835 carpetas de investigación, frente a las 784 abiertas en el mismo periodo del año anterior. Los Cabos y La Paz concentran casi el 85% de los casos estatales, con 551 y 161 denuncias respectivamente.

Durante estos operativos, en hechos distintos, también fueron detenidos Efrén “N” y Juan “N”, de 46 y 40 años, por su probable participación en los delitos de robo a negocio y violencia familiar, en las colonias Centro y La Pasión, de la capital del estado.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se realizan los trámites legales correspondientes.