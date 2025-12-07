Operativos federales en Sinaloa y Chiapas dejan decomisos y 14 detenidos: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó sobre dos operativos realizados en Sinaloa y Chiapas, donde corporaciones federales y estatales aseguraron droga, armas, vehículos y detuvieron a 14 personas vinculadas con la delincuencia organizada.

En Los Mochis, Sinaloa, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detuvo a dos personas por delitos contra la salud.

Durante la acción aseguraron 320 kilogramos de metanfetamina ocultos en un tractocamión Volvo con caja refrigerada. García Harfuch subrayó que con este aseguramiento se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles.

En un segundo operativo, realizado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE Chiapas), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana(SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvo a 12 personas que dijeron pertenecer a CJNG.

Las autoridades aseguraron armas largas y cortas, vehículos, narcóticos y equipo táctico.

García Harfuch afirmó que, gracias a estas acciones de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad tanto en Sinaloa como en el pueblo de Chiapas.