Inician operativos preventivos en Los Cabos por el huracán Priscilla

Ante la trayectoria errática del huracán Priscilla, la Dirección Municipal de Protección Civil en Los Cabos activó operativos preventivos que incluyen la apertura de refugios temporales y el monitoreo constante del fenómeno hidrometeorológico.

El titular de la dependencia, Francisco Cota Márquez, informó que los primeros efectos del huracán podrían sentirse desde la tarde-noche de este lunes, con un incremento en la intensidad de lluvias y rachas de viento a lo largo del martes.

Se esperan lluvias intensas en Los Cabos

Las autoridades estiman que el fenómeno podría dejar precipitaciones acumuladas de entre 75 y 150 milímetros en diversas zonas del municipio.

“Dialogamos con el alcalde y el secretario general sobre las condiciones que presenta Priscilla. A partir de esta tarde-noche, se prevé el inicio de chubascos, los cuales aumentarán en intensidad el martes y miércoles. Con un diámetro de 1,200 kilómetros y un radio de vientos de tormenta tropical de hasta 300 kilómetros desde su centro, los efectos en Los Cabos podrían ser significativos”, explicó Cota Márquez.

El huracán Priscilla no impactará directamente, pero dejará efectos severos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Priscilla no representa por ahora un impacto directo en las costas de Los Cabos. Sin embargo, el amplio radio de sus bandas nubosas podría generar condiciones severas como:

Lluvias intensas

Oleaje elevado

Ráfagas de viento en zonas costeras y urbanas

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar difundir información no verificada. Además, se recomienda identificar el refugio temporal más cercano y preparar una mochila de emergencia en caso de evacuación preventiva.