Refuerzan operativos de seguridad en BCS ante intentos de generar alarma pública

Tras las recientes detenciones de presuntos generadores de violencia en Baja California Sur y la aparición de una supuesta narcomanta —desmentida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)—, el secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, señaló que podría tratarse de acciones para alterar la percepción de seguridad en la entidad.

En entrevista con medios de comunicación, González Núñez comentó que el reporte de la manta podría tener como fin afectar la imagen del estado, el cual mantiene crecimiento económico y estabilidad social.

El funcionario destacó que las autoridades continúan con estrategias coordinadas y vigilancia permanente en los municipios para mantener la tranquilidad de la población. Recordó que en las últimas semanas se han detenido personas en Comondú y Loreto por su presunta relación con actividades delictivas.

“Ahorita lo que estamos cuidando son las estrategias de seguridad y hasta hoy han sido exitosas. Teníamos un periodo de poder ubicar a los que estaban detonando en el norte, como Comondú y Loreto, las actividades de la delincuencia organizada; han sido actividades en las que se ha detenido a varia gente y seguimos trabajando para poder detener a quien quiera hacer actividades en el estado”, expresó el secretario de Gobierno en BCS.

De acuerdo con autoridades estatales, Comondú y Loreto se mantienen como los principales focos de violencia vinculados con grupos delictivos. En esas zonas se aplican operativos que han permitido asegurar armas, droga e información clave para ubicar a más responsables.

En días recientes, la Mesa Estatal de Seguridad informó sobre detenciones importantes, entre ellas la de siete presuntos generadores de violencia en Comondú, incluidos dos objetivos prioritarios.