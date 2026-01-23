Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 23 de Enero, 2026
Seguridad

Operativos de seguridad dejan dos detenidos y aseguramiento de presunta droga en La Paz

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre la detención de dos personas en distintos puntos de La Paz por delitos contra la salud y portación de arma, así como el aseguramiento de paquetes con presuntas drogas durante operativos de revisión en el Puerto de Pichilingue.
23 enero, 2026
Detienen a dos personas por delitos contra la salud y portación de arma en La Paz

En acciones recientes de seguridad y prevención , la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvo en hechos distintos a dos personas presuntamente relacionadas con delitos contra la salud y portabilidad de arma de fuego en la ciudad de La Paz , informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur.

Uno de los aseguramientos se registró en la colonia Santa Fe, donde elementos de la PEP atendieron un reporte ciudadano sobre una persona que presuntamente portaba un arma. Tras marcarle el alto y realizar una inspección preventiva, los agentes localizaron un arma corta tipo pistola, aparentemente de réplica, por lo que fue detenido José “N”, de 29 años, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Posteriormente, en la colonia El Maurel , fue detenido Gamaliel “N”, de 30 años , luego de que durante una revisión se le aseguraron 10 envoltorios con una sustancia similar a la droga conocida como cristal , así como dos envoltorios con características propias de la cocaína, lo que derivó en su detención por delitos contra la salud.

De manera paralela, como parte de los operativos de vigilancia en módulos de revisión secundaria en puertos y aeropuertos del estado, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró cuatro paquetes que contenían presuntas sustancias ilícitas en el Puerto de Pichilingue.

Tanto las personas detenidas como las armas, voltorios y paquetes asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien será el encargado de continuar con las investigaciones y definir la situación legal correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que estas forman parte de la estrategia estatal de seguridad , orientada a la acciones salvaguarda de las familias sudcalifornianas, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier hecho delictivo a través del número 089.

