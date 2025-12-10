Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 10 de Diciembre, 2025
HomeLos CabosArrancan operativos en Los Cabos contra venta clandestina de pirotecnia
Los Cabos

Arrancan operativos en Los Cabos contra venta clandestina de pirotecnia

El Gobierno de Los Cabos puso en marcha operativos contra la venta clandestina de pirotecnia en coordinación con fuerzas federales. Hubo decomisos y se aplicarán sanciones económicas y clausuras a quienes incumplan la prohibición vigente.
Daniela Lara
10 diciembre, 2025
0
13
Los Cabos inicia operativos contra la venta clandestina de pirotecnia

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Las autoridades municipales, en coordinación con fuerzas federales, iniciaron operativos contra la venta clandestina de pirotecnia en Los Cabos, como parte de la prohibición anunciada por el alcalde Christian Agúndez Gómez para esta temporada decembrina. Durante las acciones, se decomisó pirotecnia que se ofrecía en distintos establecimientos.

El secretario general del XV Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, informó que los operativos contra la venta clandestina de pirotecnia se realizaron simultáneamente en San José del Cabo y Cabo San Lucas, con participación de la Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil, Inspección Fiscal, Juzgado Cívico, SEDENA, Marina y Guardia Nacional.

Rentería Santana destacó que la instrucción del alcalde es de cero tolerancia:

“La administración que encabeza el alcalde Christian Agúndez no otorgará un solo permiso para la venta de pirotecnia. La reglamentación establece sanciones económicas de 80 a 100 UMAS y la facultad de clausurar negocios que incumplan esta disposición”.

Durante los operativos contra la venta clandestina de pirotecnia, se inspeccionaron diversos negocios en ambas delegaciones, detectando venta ilegal en dos establecimientos, donde se procedió conforme a los lineamientos establecidos.

El secretario hizo un llamado a la ciudadanía para reportar puntos de venta clandestina al 9-1-1 y exhortó a madres y padres de familia a evitar que niñas y niños manipulen estos artefactos, con el fin de garantizar unas festividades seguras y tranquilas.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

FOIS confirma: construirán vado en Santa Rosa, no será necesario un puente

Siguiente articulo

Volcadura de tráiler causa cierre parcial en la cuesta del Infierno; en ...