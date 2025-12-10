Arrancan operativos en Los Cabos contra venta clandestina de pirotecnia

Las autoridades municipales, en coordinación con fuerzas federales, iniciaron operativos contra la venta clandestina de pirotecnia en Los Cabos, como parte de la prohibición anunciada por el alcalde Christian Agúndez Gómez para esta temporada decembrina. Durante las acciones, se decomisó pirotecnia que se ofrecía en distintos establecimientos.

El secretario general del XV Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, informó que los operativos contra la venta clandestina de pirotecnia se realizaron simultáneamente en San José del Cabo y Cabo San Lucas, con participación de la Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil, Inspección Fiscal, Juzgado Cívico, SEDENA, Marina y Guardia Nacional.

Rentería Santana destacó que la instrucción del alcalde es de cero tolerancia:

“La administración que encabeza el alcalde Christian Agúndez no otorgará un solo permiso para la venta de pirotecnia. La reglamentación establece sanciones económicas de 80 a 100 UMAS y la facultad de clausurar negocios que incumplan esta disposición”.

Durante los operativos contra la venta clandestina de pirotecnia, se inspeccionaron diversos negocios en ambas delegaciones, detectando venta ilegal en dos establecimientos, donde se procedió conforme a los lineamientos establecidos.

El secretario hizo un llamado a la ciudadanía para reportar puntos de venta clandestina al 9-1-1 y exhortó a madres y padres de familia a evitar que niñas y niños manipulen estos artefactos, con el fin de garantizar unas festividades seguras y tranquilas.