La OPS emite alerta epidemiológica ante persistencia de sarampión en las Américas y urge vacunar

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió este 4 de febrero de 2026 una alerta epidemiológica ante el preocupante resurgimiento del sarampión en la región de las Américas.

El organismo internacional informó que durante el año 2025 se confirmaron 14,891 casos y 29 defunciones, lo que representa un aumento de 32 veces en comparación con el año anterior.

México encabeza la lista de contagios con 6,428 registros y 24 fallecimientos, seguido de cerca por Canadá y Estados Unidos.

La alerta insta a los países miembros a fortalecer la vigilancia epidemiológica y garantizar una respuesta rápida ante cualquier caso sospechoso para evitar brotes masivos.

En las primeras tres semanas de 2026, la tendencia se ha mantenido alarmante con 1,031 casos adicionales en siete países, un incremento de 43 veces respecto al mismo periodo del año pasado.

De estos, México ha reportado 740 nuevos contagios, consolidándose como una de las zonas de mayor vigilancia para la Secretaría de Salud.

La OPS subrayó que el 78% de los casos confirmados no contaban con esquema de vacunación, lo que evidencia las graves brechas de inmunidad que persisten tras la pandemia y la movilidad internacional en la región.

El virus, altamente contagioso, está afectando principalmente a niños menores de un año, quienes presentan las tasas de incidencia más elevadas.

Sin embargo, también se han detectado contagios en adolescentes y adultos jóvenes que no completaron sus dos dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis).

Ante este escenario, la OPS recomienda a los gobiernos implementar actividades complementarias de inmunización y búsqueda activa de casos en comunidades vulnerables, especialmente en poblaciones indígenas, donde se ha concentrado el 73% de las muertes reportadas..

Copa Mundial 2026 y el riesgo de propagación viral

Para dar contexto, la persistencia del sarampión ocurre en un momento crítico debido a la cercanía de eventos masivos como la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Instituciones como la UNAM y el IPN han advertido que el flujo constante de turistas de países con brotes activos aumenta el riesgo de casos importados.

Históricamente, las Américas fueron declaradas libres de sarampión en 2016, pero la pérdida de la cobertura vacunal del 95%, la meta ideal de la OMS, ha puesto en jaque este logro.

La OPS utiliza sus Fondos Rotatorios para facilitar el acceso a biológicos, instando a que ninguna comunidad quede desprotegida ante un virus que es totalmente prevenible mediante la ciencia médica.

