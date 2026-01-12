Doble riesgo respiratorio: OPS advierte por influenza estacional y virus sincitial en la región

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una alerta epidemiológica a los países de las Américas ante la circulación simultánea de la influenza estacional y el virus sincitial respiratorio (VSR).

Esta situación podría presionar aún más a los servicios de salud durante la actual temporada invernal del hemisferio norte.

Aumento de virus respiratorios: ¿por qué es preocupante?

La OPS actualizó el aviso emitido el pasado 4 de diciembre de 2025, señalando que desde octubre de 2025 la circulación de influenza ha ido en aumento, con predominio del subtipo A(H3N2) en varios países, mientras que el VSR muestra una tendencia ascendente gradual.

La positividad de influenza supera el 10% en general dentro del hemisferio norte. Por su parte, en el Caribe, los niveles alcanzan casi el 20%, con fuerte presencia de A(H3N2).

Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España han observado inicio temprano de la temporada de influenza, con consultas ambulatorias que aumentan, especialmente en niños, y hospitalizaciones en adultos mayores.

Aunque la severidad general es comparable a temporadas anteriores y no se ha registrado un exceso de mortalidad, la combinación de estos virus plantea riesgos adicionales para los sistemas sanitarios.

Recomendaciones para países y sistemas de salud

La OPS insta a los países de la región a reforzar la vigilancia y preparación sanitaria, con recomendaciones específicas para afrontar este escenario.

Dentro de las recomendaciones resaltan las de mantener una vigilancia epidemiológica constante; ajustar planes de respuesta y atención médica para anticipar posibles aumentos de casos y hospitalizaciones simultáneas por influenza y VSR; y mantener nuestras vacunas en regla.

La alerta se enmarca en una temporada respiratoria inusual por su inicio temprano y mayor actividad en algunos países del hemisferio norte, con la posible co-circulación de varios virus respiratorios, algo que requiere vigilancia constante y respuesta coordinada entre las autoridades sanitarias nacionales y regionales.

La combinación de influenza A(H3N2) con la presencia creciente de VSR obliga a reforzar estrategias de salud pública y prevención para evitar saturación hospitalaria y proteger a las poblaciones más vulnerables.

