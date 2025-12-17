OPS impulsa nueva estrategia regional para fortalecer el control de la presión arterial

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó un marco de acción integral que ofrece estrategias prácticas para fortalecer el manejo de la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular en las Américas, con potencial de prevenir hasta 400 000 muertes y 2.4 millones de hospitalizaciones para 2030, indican autoridades sanitarias

Un futuro con un mejor control de la presión arterial en las Américas

La OPS lanzó el Marco de Calidad HEARTS, una guía publicada en The Lancet Regional Health – Americas y diseñada para ser implementada de inmediato por los sistemas de salud, especialmente en atención primaria.

El documento ofrece pasos concretos para mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la hipertensión, principal factor de riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, que en conjunto cobran más de 2.2 millones de vidas anualmente en la región.

Según la organización, el alto índice de presión arterial no controlada, que afecta a casi 4 de cada 10 adultos en las Américas, persiste a pesar de la disponibilidad de tratamientos eficaces, debido a barreras en medición, acceso a medicamentos y prácticas clínicas inconsistentes.

Objetivos claros: la meta “80-80-80”

El nuevo marco propone herramientas y estrategias para alcanzar la ambiciosa meta “80-80-80”:

80 % de las personas con hipertensión diagnosticadas.

de las personas con hipertensión diagnosticadas. 80 % de los diagnosticados recibiendo tratamiento.

de los diagnosticados recibiendo tratamiento. 80 % de los tratados con presión arterial controlada.

Expertos señalan que lograr este objetivo podría transformar la atención cardiovascular en la región y salvar miles de vidas.

Entre las medidas recomendadas están:

Uso obligatorio de tensiómetros automáticos validados.

Suministro continuo de medicamentos de calidad a precios asequibles.

Prescripciones de varios meses para evitar visitas frecuentes.

Capacitación de enfermeras para ajustar dosis de medicamentos.

Herramientas simples de monitoreo de resultados mensuales.

Resultados comprobados en las Américas

HEARTS en las Américas, la mayor adaptación mundial de esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya se aplica en 33 países, alcanzando cerca de 10 000 centros de atención primaria y manejando el tratamiento de más de 6 millones de personas mediante protocolos estandarizados.

Donde se ha adoptado completamente, 6 de cada 10 pacientes logran el control de su presión arterial, casi el doble del promedio regional.

Las autoridades de la OPS instan a los ministerios de salud y a los formuladores de políticas a adoptar y escalar el Marco de Calidad HEARTS, subrayando que este enfoque no solo mejora la atención de enfermedades no transmisibles, sino que también fortalece la atención primaria de salud.