Orcas son acechadas por embarcaciones en costas sudcalifornianas; urge regulación

La presencia de orcas en aguas sudcalifornianas ha llamado la atención de operadores de embarcaciones que al verlas, desean acercarse para su avistamiento. Lo que también a la par, levanta las alertas para redoblar el cuidado de estos ejemplares.

Tanto así que, en redes sociales una compañía dedicada a vuelos panorámicos y de conservación en el Golfo de California a bordo de Hidroaviones, decidió hacer el llamado compartiendo un video que muestra cómo el pasado 14 de mayo del año, siete orcas fueron acechadas por varias embarcaciones.

Junto con las imagenes, comparten un texto de muestra su precupación y a la letra dice: “la industria del turismo no regulado se está convirtiendo en su mayor amenaza”. Exponen que varios estudios demuestran que este tipo de interacciones alteran el comportamiento de las orcas, interrumpiendo hábitos de alimentación, movimientos y consumo energético.

Al respecto, Francisco Javier Gómez Díaz, director ejecutivo del Museo de la ballena y Ciencias del Mar, señaló que efectivamente el perseguirlas genera estas consecuencias.

Lo principal es entender cómo se alimentan las orcas y el no hacerlo en libertad podría llevar a los ejemplares a una situación desesperada por buscar alimento, incluso poner en riesgo a quienes se encuentran con ellas.

“Y lo que no queremos y que no nos gustaría es que pasara alguna situación de alguna interacción con un ser humano que lo llegaran a lastimar, también hay que conocer un poquito acerca del comportamiento general de las orcas y bueno es el organismo, es el depredador tope del planeta, literalmente, cuando menos en los mares, no hay nadie que ataque a las orcas para estarselas comiendo, son muy inteligentes, hay cuando menos 11 ecotipos diferentes en todo el planeta, algunos de ellos que han tenido interacciones con seres humanos, aunque no se ha documentado todavía hasta la fecha por fortuna un ataque directo de una orca a un ser humano que ande en el agua, si ya se empezaron a dar registros de interacción de orcas, que están atacando a barcos veleros en el área del Atlántico Norte ya enfrente de España y de Francia en esa zona es por algo, no es porque nada más decidieron empezarlos ahí a atacar, hay mucha información al respecto que le invitamos a toda la gente que está haciendo ahorita esa actividad incluso”.