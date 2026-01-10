Cumplimentan orden de aprensión contra probable homicida del niño Alexis en Guerrero

Avanza la investigación sobre el homicidio del niño Alexis, de apenas dos años, en Chilpancingo, Guerrero, luego de que autoridades estatales ejecutan acciones legales den contra del probable asesino; el menor fue sepultado un día antes de que se concretara la captura del presunto responsable.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Elder “N”, identificado como padrastro del niño y señalado como probable responsable del homicidio calificado del menor.

La detención se realizó mediante un operativo coordinado con fuerzas federales y estatales, como parte de las indagatorias por los hechos ocurridos la mañana del 6 de enero, al interior de un domicilio ubicado en una zona de Chilpancingo, capital de Guerrero.

De acuerdo con la autoridad investigadora, Elder “N” agredió al menor y posteriormente lo privó de la vida, por lo que fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, instancia que definirá su situación jurídica conforme a derecho.

La captura ocurrió horas después de que el cuerpo del bebé Alexis fuera despedido en el panteón norte de Chilpancingo, en una ceremonia marcada por globos, flores blancas y muestras de solidaridad de familiares y vecinos.

En el mismo contexto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó que Olga “N”, madre del niño, quedó en libertad tras determinarse que no participó directamente en los hechos que derivaron en el homicidio del menor.

Las investigaciones señalan que la madre del niño funge como testigo de cargo dentro del proceso penal, luego de que los elementos recabados apuntan a Elder “N” como único autor material del crimen.

