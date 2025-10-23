Orden de arresto contra diseñador, Héctor Terrones, por presunto abuso sexual en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó una orden de aprehensión en contra del reconocido diseñador de modas Héctor Terrones, acusado del delito de abuso sexual, de acuerdo con información publicada por Excélsior.

Fuentes judiciales indicaron que los agentes ministeriales intentaron ejecutar la orden en días recientes, pero durante el operativo familiares del acusado habrían ofrecido dinero a los policías con la intención de evitar su captura.

Autoridades consultadas confirmaron que el expediente cuenta con elementos suficientes para sustentar la orden de aprehensión. No obstante, se abstuvieron de revelar detalles sobre la investigación para proteger la identidad de la víctima.

Héctor Terrones, figura destacada de la moda mexicana con más de tres décadas de trayectoria, ha sido reconocido por su trabajo en la alta costura y su colaboración con celebridades nacionales e internacionales. Su carrera lo posicionó como uno de los diseñadores más influyentes del país.

En la CDMX, el delito de abuso sexual se encuentra tipificado en el Código Penal local y contempla diversas penas según la gravedad del caso, la edad de la víctima o el uso de violencia. La ley establece sanciones que van de seis meses a cuatro años de prisión, con aumentos cuando se emplea violencia física o moral.

De acuerdo con el artículo 260 del Código Penal de la Ciudad de México, se considera abuso sexual cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento, aunque no implique cópula. En caso de que la víctima sea menor de edad o incapaz de resistirse, las penas se incrementan de manera significativa.

Además, las reformas recientes en la legislación capitalina establecen que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no prescriben, lo que permite su persecución sin límite de tiempo, incluso si los hechos ocurrieron hace varios años.