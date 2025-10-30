Orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, por desobediencia judicial

Medida judicial por desacato

Un juez de control de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, y Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del club, por presunto incumplimiento de mandatos judiciales.

La orden se fundamenta en el delito de desobediencia de particulares agravado, tipificado en los artículos 178 al 183 del Código Penal Federal. Según el expediente, ambos directivos no se presentaron en al menos dos audiencias ordenadas por la autoridad. Al no justificar sus ausencias, el juez los declaró “sustraídos de la acción de la justicia”, lo que motivó la medida.

Disputa por derechos de transmisión

El proceso está vinculado al litigio entre Grupo Pachuca y Fox Sports México por los derechos de transmisión de los partidos de sus equipos, en especial los de los clubes Pachuca y León. La disputa incluye la explotación de contenidos en plataformas de streaming, un tema que ha cobrado relevancia en el entorno deportivo y legal.

En un comunicado, Grupo Pachuca calificó la orden como “excesiva y violatoria de los derechos fundamentales” de sus directivos. Además, anunció que tomará acciones legales para protegerlos.

Por su parte, Jesús Martínez Patiño publicó un video en el que defendió la trayectoria del grupo:

“Aquí estoy como siempre para dar la cara. Hemos cumplido durante 30 años con todos nuestros contratos”, afirmó.

Posible traslado y prisión preventiva

Una vez cumplimentada la orden, se prevé que Martínez y Cabrera sean trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde podrían enfrentar prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el proceso judicial.

Este caso marca un precedente relevante en el futbol mexicano, ya que directivos en activo de la Liga MX enfrentan una orden de aprehensión por causas relacionadas con litigios contractuales y obligaciones legales, en una situación poco común hasta ahora.