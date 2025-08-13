Gobierno de BCS refuerza acciones para ordenar transporte en Los Cabos

El Gobierno de Baja California Sur intensifica las acciones para garantizar un transporte público seguro, legal y eficiente en Los Cabos, uno de los municipios con mayor demanda y crecimiento en movilidad.

En una reunión encabezada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, junto con la subsecretaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Tania Carro Toledo, y representantes de sitios de taxis y concesionarios, se abordaron las demandas más urgentes del sector, como la revisión de permisos federales y el fortalecimiento de operativos contra unidades irregulares.

Castro Cosío señaló que, tras años de rezago y conflictos en el transporte de la región, su administración ha impulsado un proceso de ordenamiento que incluye la reactivación del registro en el Sistema Integral de la SICT, el cual permitirá al Estado tener el control y supervisión de las transportadoras, conforme marca la ley.

“No habrá tolerancia para quienes operen fuera de la ley; todo aquel que no esté inscrito en la Plataforma SISTPC será sancionado conforme a derecho”, advirtió el mandatario estatal.

Además, se acordó dar continuidad a las mesas de trabajo conjuntas con transportistas y reforzar la coordinación con autoridades federales y municipales para mantener operativos permanentes, garantizando que el servicio responda a las necesidades de la ciudadanía.

El gobernador reiteró que la prioridad es ofrecer un transporte digno, seguro y ordenado, privilegiando el diálogo pero con aplicación estricta de la ley para acabar con la operación irregular que por años ha afectado a los usuarios y concesionarios legales.

En la reunión participaron también el representante de la Secretaría de Gobernación en Baja California Sur, José María Miramontes Cortés; el secretario general de Gobierno, José Saúl González Núñez; y la titular de la SEPUIMM, Carolina Armenta Cervantes.

