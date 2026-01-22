Organismo ambiental denuncia a Cabo Dolphin por prácticas ilegales contra delfines en Los Cabos

El organismo ambiental Empty the Tanks, dedicado a erradicar la explotación de mamíferos marinos en cautiverio, presentó formalmente una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) contra la empresa Cabo Dolphin, ubicada en Los Cabos, por presuntas prácticas ilegales relacionadas con el trato de delfines en actividades recreativas.

La denuncia, registrada el pasado 13 de enero de 2026, señala que Cabo Dolphin ofrece servicios turísticos de nado e interacción con delfines —incluyendo encuentros familiares, nado individual y experiencias que incluyen “abrazos y besos” con los mamíferos— lo cual, según el organismo, viola la reciente reforma a la Ley General de Vida Silvestre, conocida como “Ley Mincho”, que prohíbe la reproducción, entrenamiento y exhibición de mamíferos marinos con fines de espectáculo o lucro.

Empty the Tanks difundió en redes sociales fotografías y videos que mostrarían a los delfines siendo sujetados por las aletas, así como a turistas tocando zonas sensibles de los animales o forzando el contacto físico, prácticas que considera contrarias al bienestar animal y a la legislación vigente.

Con base en estas evidencias, la organización exigió a PROFEPA una inspección inmediata de las instalaciones, una evaluación veterinaria independiente de los mamíferos, la verificación de permisos y la suspensión de actividades irregulares, así como sanciones a los responsables si se comprueban las infracciones.

Empty the Tanks, fundada en 2013 en Japón, trabaja globalmente para promover la educación, la concientización y el fin del cautiverio de cetáceos y otros mamíferos marinos en tanques alrededor del mundo, promoviendo alternativas que favorezcan su conservación en su hábitat natural.

La denuncia se da en un contexto de mayor escrutinio hacia las prácticas de entretenimiento con animales en México, donde autoridades han reforzado la aplicación de leyes enfocadas en el trato digno de la vida silvestre.

