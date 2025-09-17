Organismo internacional de música fustiga a empresas de IA por infringir “deliberadamente” los derechos de autor

Las empresas de inteligencia artificial (IA) han absorbido todo el catálogo musical mundial y violan “deliberadamente” y a gran escala los derechos de autor, denuncia una organización internacional de discográficas.

“Las mayores empresas tecnológicas del mundo, así como empresas especializadas en inteligencia artificial, como OpenAI Suno, Udio, Mistral, están llevando a cabo la mayor infracción de derechos de autor jamás vista”, denuncia a AFP John Phelan, director general de la International Confederation of Music Publishers (ICMP).

LEER MÁS: YouTube impulsa las herramientas de IA para creadores de videos

Durante casi dos años, esta organización internacional de editores musicales con sede en Bruselas, que agrupa a las principales discográficas y a los grandes sellos independientes.

Investigó cómo se alimentan los servicios de IA generativa.

Sus resultados, publicados el 9 de septiembre en la revista musical Billboard, se basan en recursos en línea, filtraciones de documentos, estudios de modelos de estas IA y análisis de expertos.

La IA generativa no es problemática siempre que “cumpla con la ley”, señala la ICMP, citando el ejemplo del editor de música Kobalt, que anunció en agosto un acuerdo con Eleven Music, una plataforma de generación de canciones mediante esta tecnología.

Pero “la violación de los derechos de autor es un robo”, insiste Phelan, según quien estas prácticas se realizan “con fines comerciales”.

OpenAI, contactada por AFP, no quiso hacer comentarios. Google, Mistral, Suno y Udio no respondieron.

Se plantea amenazas.

Para recopilar archivos de audio, las empresas implicadas en la investigación recurren al “scraping” de la web, una práctica que utiliza robots de indexación, es decir, programas diseñados para explorar automáticamente la red, según la ICMP.

“Creemos que lo hacen a partir de servicios con licencia como YouTube (propiedad de Google) y otras fuentes digitales”, como las plataformas musicales, precisa la organización.

Las letras se extraen para alimentar varios modelos, según la ICMP, poniendo como ejemplo el agente conversacional chino DeepSeek, que reproduce las de:

Sabrina Carpenter

Edith Piaf

Taylor Swift

Aya Nakamura en Gemini, el asistente de IA de Google.

Los generadores como Suno y Udio también pueden producir canciones cuyas voces, melodías y estilos musicales copian a los de artistas originales, como:

Beatles

Mariah Carey

Depeche Mode

los Beach Boys, según la organización.

Ante este cambio radical, los titulares de los derechos exigen una regulación más estricta, sobre todo mediante la ley de IA de la Unión Europea, para que los datos utilizados sean más transparentes y poder así garantizar sus ingresos.

“Es fundamental comprender la magnitud de la amenaza que se cierne sobre los autores, compositores y editores”, advierte Juliette Metz, presidenta de la Cámara Sindical francesa de Editores Musicales y miembro de la ICMP.

“No se puede utilizar música protegida por derechos de autor sin licencia”, recuerda.

En Estados Unidos, la empresa emergente Anthropic, creadora de la IA Claude, anunció el 6 de septiembre que había aceptado, según un acuerdo amistoso, pagar al menos 1,500 millones de dólares a un fondo de indemnización para autores, titulares de derechos y editores que demandaron a la empresa por descargar ilegalmente millones de libros.

La Recording Industry Association of America, una organización interprofesional estadounidense, emprendió en junio de 2024 acciones legales contra Suno y Udio.

Sin avances reales un año después, las tres grandes discográficas Universal, Warner y Sony iniciaron negociaciones con estas empresas con el objetivo de llegar a un acuerdo de licencia.

Los gigantes tecnológicos se escudan habitualmente en el “uso legítimo”, una excepción en el derecho de autor que, en determinadas circunstancias, permite el uso no autorizado de una obra.

LEER NÁS: TikTok pasará a manos de Estados Unidos: así te afectará el acuerdo entre Trump y China

La música generada al 100% por la IA ya está muy presente en las plataformas de “streaming”. Representa el 28% de los contenidos que se publican cada día en Deezer.

Según indicó la empresa francesa a mediados de septiembre, que alerta de un “aumento considerable” de estas publicaciones en el último año.