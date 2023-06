Organiza Fonmar ‘Maja El Grande La Paz 2023’ y se expande a Sinaloa

Empujado por un sólido crecimiento y expansión apenas en su segunda edición, Maja El Grande Fishing in the Five La Paz 2023 tendrá lugar nuevamente en la capital de Baja California Sur, esta vez el 8 y 9 de julio, con una millonaria premiación.

Igual que en 2022, la organización -encabezada por Fonmar, respaldada esta vez por Amav (Asociación Mexicana de Agencias de Viajes A.C.) y Maja- estuvo en Mazatlán, en la Perla del Pacífico sinaloense, para invitar a pescadores sinaloenses a acudir al torneo que atrapará al pez Dorado como la especialidad de la casa. Se contempla también el pique con el marlin, pero éste en la modalidad de catch and release (captura y libera) en un gesto de sustentabilidad y responsabilidad para la preservación de la especie.

“Ellos (pescadores) hacen posible que tengamos grandes torneos y se fortalezca la alianza con Sinaloa”, expresó Juan Javier García, de los organizadores del evento; también estimó que, con la participación de treinta y cinco equipos en todos los jackpots, se alcanzarían dos millones de pesos en premios, además de la bolsa garantizada, que es el principal atractivo para los concursantes.

Igual que en la edición inaugural del año pasado, hay una bolsa de un millón de pesos que se distribuirá en 400 mil pesos al campeón; 300 mil al subcampeón y 200 mil a quien ocupe el tercer lugar; también se confirmó que se darán dos premios de 50 mil pesos cada uno a quien atrape, y devuelva, la especie de marlin en una sustentable modalidad de catch and captura. ‘Un marlin vale más vivo que muerto’, indicó García Davis.