La Orilla de la Baja busca batir récord nacional de participantes en un torneo de pesca

La playa Migriño, en Cabo San Lucas, será sede el próximo 7 de diciembre de 2025 del torneo de pesca deportiva “La Orilla de la Baja”, que este año celebra su cuarta edición. El evento contará con una bolsa garantizada de 200 mil pesos en premios, informó Nidia Yukari, organizadora del torneo.

Las inscripciones están abiertas del 1 de noviembre al 4 de diciembre, y pueden participar hombres y mujeres a partir de los 15 años, haciendo del torneo una actividad totalmente familiar. Los organizadores esperan superar la participación del año pasado y acercarse al récord nacional de pesca de orilla, actualmente en manos de Playa Mayto con 605 pescadores.

“Este 2025 es nuestra cuarta edición y la expectativa es muy alta. Queremos que más familias se sumen a esta experiencia deportiva y recreativa”, señaló Yukari.

El torneo permite la pesca de diversas especies, aunque algunas están reguladas por el reglamento, como el tiburón, la mantarraya y el pez gallo, considerado dentro de la pesca deportiva y actualmente en veda durante el evento. “Es libre la especie a pescar, pero cuidamos estas especies para promover una pesca responsable”, añadió la organizadora.

Además de la competencia, La Orilla de la Baja 2025 busca fortalecer el turismo local y promover la pesca deportiva como actividad recreativa y responsable en Baja California Sur, contribuyendo al desarrollo de la región y fomentando la participación familiar en la pesca de orilla.