Oro y plata rompen récords históricos impulsados por la tensión en Irán y dudas sobre la Reserva Federal

Los mercados internacionales amanecieron con nuevos máximos históricos en los metales preciosos, luego de que el oro alcanzara niveles sin precedente y la plata superara por primera vez la barrera de los 90 dólares por onza, en un entorno marcado por la escalada de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la creciente incertidumbre sobre la autonomía de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El oro al contado avanzó con fuerza durante la sesión matutina y llegó a tocar un máximo histórico de 4,639.48 dólares por onza, mientras que los contratos de futuros en Estados Unidos también se movieron al alza, reflejando una demanda sostenida por activos considerados refugio ante escenarios de riesgo global.

Leer más: Nestlé ofrece disculpas globales tras retirar leche para bebés en más de 50 países

El contexto internacional ha sido determinante para este repunte, particularmente la situación en Irán, donde las protestas internas han elevado el nivel de inestabilidad política y social, alimentando temores de una eventual intervención externa y reforzando el atractivo de los lingotes como resguardo de valor.

A esta presión geopolítica se suma la inquietud financiera en torno a la independencia de la Reserva Federal, luego de que el presidente Donald Trump intensificara sus críticas y amenazas contra el titular del banco central, Jerome Powell, una señal que ha generado nerviosismo entre inversionistas sobre la estabilidad institucional de la política monetaria estadounidense.

En respuesta, los principales banqueros centrales del mundo cerraron filas en respaldo a Powell, un gesto poco habitual que busca preservar la credibilidad de la Fed, pero que también evidenció la magnitud del conflicto político alrededor de la conducción económica de Estados Unidos y su posible impacto en el dólar y otros activos financieros.

Leer más: Quintana Roo incrementa su presupuesto para limpiar el recale de sargazo ante un arribo atípico

El entorno macroeconómico también ha jugado a favor de los metales, luego de que los datos más recientes de inflación en Estados Unidos mostraran una moderación en el Índice de Precios al Consumidor subyacente, fortaleciendo las expectativas de que la Fed aplique al menos dos recortes de tasas durante el año, un escenario históricamente favorable para el oro y la plata, que no generan rendimiento financiero.

La plata, por su parte, protagonizó uno de los movimientos más destacados al subir cerca de 4% en la jornada y acumular un avance cercano al 27% en apenas dos semanas, una señal de fuerte apetito especulativo y de cobertura frente a la volatilidad económica global.

Leer más: Cozumel en 2025 recibió 1,281 embarcaciones de crucero y entra en nueva fase

Otros metales preciosos también reflejaron este impulso alcista, con el platino registrando avances significativos y acercándose nuevamente a sus niveles récord, mientras que el paladio mostró un comportamiento más moderado, aunque en terreno positivo, en línea con el tono general del mercado.

El desempeño de los metales confirma que, en momentos de tensión política, dudas institucionales y expectativas de relajamiento monetario, los inversionistas vuelven a refugiarse en activos tangibles, reforzando el papel histórico del oro y la plata como termómetros del riesgo global.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO