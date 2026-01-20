Oro rompe récord histórico al superar los 4,700 dólares la onza y la plata se suma al rally global

El oro alcanzó este martes un nuevo máximo histórico al superar por primera vez la barrera de los 4,700 dólares la onza, impulsado por un renovado episodio de aversión al riesgo en los mercados internacionales. La escalada de tensiones geopolíticas y comerciales volvió a colocar a los metales preciosos como refugio natural para los inversionistas, en un entorno marcado por la incertidumbre global.

Durante la sesión, el oro al contado avanzó con fuerza y se ubicó en 4,727.99 dólares la onza, luego de tocar un récord intradía de 4,731.34 dólares. El movimiento confirmó una tendencia alcista que se ha acelerado en las últimas semanas y que refleja la creciente preocupación por el rumbo de la economía mundial y las relaciones entre potencias.

La plata acompañó el avance y se aproximó también a niveles históricos. El metal registró un incremento de 0.7% para cotizar en 95.34 dólares la onza, después de haber alcanzado un máximo de 95.488 dólares más temprano, consolidando su mejor desempeño en años ante la misma búsqueda de activos defensivos.

En el mercado de futuros, el impulso fue todavía más marcado. Los contratos del oro en Estados Unidos para entrega en febrero subieron 3%, hasta 4,734.1 dólares la onza, una señal clara de que las expectativas de los inversionistas apuntan a que el rally podría mantenerse en el corto plazo.

El detonante inmediato del repunte fue el endurecimiento del discurso comercial desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a ocho países europeos, condicionando su retirada a la posibilidad de que su país pueda adquirir Groenlandia, un planteamiento que reavivó los temores de una nueva guerra comercial.

A este escenario se suma la expectativa de un giro en la política monetaria estadounidense. Analistas financieros señalan que las preocupaciones sobre el crecimiento económico y el interés del presidente Trump en reducir las tasas de interés han reforzado el atractivo del oro, que suele beneficiarse en contextos de menor rendimiento de los activos financieros tradicionales.

El desempeño del metal dorado ha sido excepcional en el arranque del año. En apenas 20 días acumula una ganancia de 9.5%, mientras que desde el inicio del segundo mandato de Trump, hace un año, el incremento supera el 70%, un avance que no tiene precedentes recientes en los mercados de materias primas.

Más allá del corto plazo, las tensiones geopolíticas estructurales, las expectativas de flexibilización monetaria y las compras sostenidas de bancos centrales han construido una base sólida para este ciclo alcista. A ello se suman las fuertes entradas a fondos cotizados en bolsa respaldados por oro, que han elevado la demanda física y financiera del metal.

El optimismo también se reflejó en otros metales preciosos. El platino avanzó 0.5% para ubicarse en 2,387.15 dólares la onza, mientras que el paladio registró un alza marginal de 0.2%, hasta 1,844.81 dólares, confirmando que el apetito por activos refugio se ha extendido más allá del oro.

