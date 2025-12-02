La Orquesta Sinfónica de Alientos de BCS invita a su concierto navideño 2025

El Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) y la Orquesta Sinfónica de Alientos de Baja California Sur (OSABCS), invitan a la población sudcaliforniana a su concierto navideño, un encuentro para disfrutar en familia y celebrar juntos la alegría de esta temporada.

El miércoles 10 de diciembre a las 17:00 horas, la Escuela de Música del Estado de llenará de magia con tradicionales villancicos, arreglos sinfónicos de canciones emblemáticas del mundo interpretados por la OSABCS, con la participación especial del Coro Romance y el Coro Juvenil de la escuela.

La entrada es con pase de cortesía ,disponibles en la instalaciones de la Escuela de Música, ubicadas en Morelos #1055 esquina con Marcelo Rubio Ruiz, en la Colonia Centro, de 8:00 a 15:00 horas.

Para conocer más información se invita a visitar las redes sociales del Instituto Sudcaliforniano de Cultura y la Escuela de Música del Estado de BCS o bien, comunicarse al teléfono 612 122 2286 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.