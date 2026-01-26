Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Más del 30% de osamentas localizadas en fosas clandestinas de La Paz no han sido identificadas

Entre 2021 y 2025, el colectivo Búsqueda x La Paz localizó 85 fosas clandestinas y 115 osamentas en La Paz, Baja California Sur; 39 restos aún no han sido identificados.
26 enero, 2026
IMG: Búsqueda x La Paz

El colectivo Búsqueda x La Paz informó que entre 2021 y 2025 ha logrado la localización de 85 fosas clandestinas en distintos puntos de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en las que se han encontrado 115 osamentas humanas, de las cuales más del 30% aún no han podido ser identificadas.

De acuerdo con los datos proporcionados por la agrupación, del total de restos localizados, 76 ya fueron identificados y entregados a sus familiares, mientras que 39 permanecen sin identificar, lo que refleja el rezago que aún persiste en los procesos de identificación forense y la dimensión del problema de la desaparición de personas en la entidad.

En las inmediaciones de la subdelegación de El Centenario, el colectivo localizó dos fosas clandestinas con cuatro osamentas, de las cuales tres ya fueron identificadas. En tanto, en la zona de El Cajoncito se ubicaron 14 fosas con 18 osamentas, logrando la identificación de 16 restos humanos.

La carretera San Juan de la Costa se ha convertido en el punto con el mayor número de hallazgos positivos en poco más de un año. En esta zona, considerada extensa, el colectivo realizó acciones de búsqueda en cinco áreas distintas, localizando 69 fosas clandestinas y 93 osamentas humanas, de las cuales 57 han sido identificadas.

El colectivo detalló que los restos corresponden a personas desaparecidas en los años 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 y 2024, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía que tenga familiares desaparecidos en esos periodos a acercarse a la agrupación o comunicarse vía WhatsApp al número 612 140 9761, con el fin de aportar información que pueda ayudar a los procesos de identificación.

Finalmente, Búsqueda x La Paz adelantó que durante 2026 continuarán las acciones de búsqueda, e invitó a la población a sumarse de manera solidaria a las jornadas, reiterando que la participación ciudadana es clave para avanzar en la localización de personas desaparecidas y en el acompañamiento a las familias.

