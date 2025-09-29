Más de 80 osamentas halladas en un año en la zona de San Juan de la Costa

El colectivo Búsqueda x La Paz informó que en el último mes halló 15 fosas clandestinas cerca de la carretera La Paz–San Juan de la Costa. En ellas encontraron 24 osamentas humanas, de las cuales, según los primeros indicios, 19 serían hombres y 5 mujeres.

Los hallazgos se realizaron entre el 24 de agosto y el 21 de septiembre. En algunos casos, los integrantes del colectivo localizaron inhumaciones múltiples, con hasta tres cuerpos en una misma fosa.

El grupo hizo un llamado a las familias con personas desaparecidas entre 2016 y 2018. Les pidió actualizar las fichas de búsqueda y revisar las prendas localizadas en la zona, con el fin de avanzar en la identificación de los restos.

Además, recordaron que algunos restos recuperados en meses anteriores ya fueron identificados mediante pruebas de ADN. Estos casos corresponden a desapariciones ocurridas entre 2015 y 2020. Por ello, reiteraron la invitación a los familiares de desaparecidos a proporcionar muestras genéticas.

En el último año, Búsqueda x La Paz ha trabajado de forma continua en el área de San Juan de la Costa. Durante ese periodo localizaron 61 fosas clandestinas y un total de 85 osamentas humanas.

Ante estos resultados, el colectivo anunció que las brigadas de búsqueda continuarán explorando nuevas brechas en la zona.