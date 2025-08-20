Óscar Leggs anuncia su regreso a la política

El exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, anunció su regreso a la política a partir del próximo 27 de agosto, tras varios meses de ausencia en la vida pública. El anuncio se dio en medio de señalamientos contra la actual administración municipal y cuestionamientos hacia el Gobierno del Estado.

De acuerdo con sus declaraciones, el exedil afirmó estar preparado para iniciar un recorrido por toda Baja California Sur (BCS), con el objetivo de escuchar a las comunidades y posicionarse nuevamente en el escenario político local. Sostuvo que el malestar ciudadano por el incumplimiento de promesas es un punto central en su decisión de volver.

En su mensaje, Óscar Leggs señaló que, pese a las críticas y ataques que ha recibido de autoridades estatales y municipales, su intención es participar activamente en la vida pública. Explicó que su estrategia de comunicación se enfocará inicialmente en redes sociales, para después emprender giras en diversas comunidades sudcalifornianas.

El exalcalde sostuvo que la población está cansada del olvido en el que se encuentran comunidades rurales y advirtió que es urgente rescatar al ranchero sudcaliforniano mediante apoyos reales y no, dijo, con lo que calificó como simples “migajas”.

Asimismo, cuestionó al Ayuntamiento de Los Cabos por, según afirmó, apropiarse de obras ejecutadas durante su administración. Para el exedil, esta práctica es un ejemplo del deterioro político que, asegura, se ha acentuado en el municipio desde su salida del cargo.

En referencia a las acusaciones recibidas, insistió en que se encuentra en libertad de recorrer todo BCS, ya que actualmente no tiene un cargo en el Gobierno del Estado. Aseguró que ese factor le permitirá escuchar de cerca a los ciudadanos y presentar propuestas sin restricciones administrativas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO