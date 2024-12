Óscar Leggs niega desfalco millonario en Los Cabos y defiende su gestión

Desde el inicio de su administración, el alcalde Christian Agúndez Gómez señaló un supuesto desfalco de más de 300 millones de pesos en el presupuesto del Ayuntamiento de Los Cabos, lo que habría complicado el pago de prestaciones a los trabajadores municipales y otras operaciones al cierre del año.

En respuesta, el exalcalde Óscar Leggs Castro afirmó en una transmisión en redes sociales que estas declaraciones buscan desinformar a la ciudadanía.

Leggs aseguró que su gobierno dejó aproximadamente mil 270 millones de pesos documentados en las arcas municipales, rechazando cualquier acusación de irregularidad financiera.

“¿Gobiernos en focos rojos? Tendríamos que saber el porque, porque como lo mencionamos al principio, dejamos 1 mil 270 millones en el presupuesto, documentados. Su ingeniería financiera, cada quien sabe lo que tiene que hacer. No se deja dinero en efectivo, porque se trabaja con presupuesto, si no tienes presupuesto no puedes hacer nada. Pero le han querido vender una información diferente al pueblo de Los Cabos para justificar y endeudar; nosotros no lo hicimos. Lo que se solicitó se liquidó en tiempo y forma”.