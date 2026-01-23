Óscar Puente comparece tras el primer informe del accidente ferroviario en Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compareció tras recibir el primer informe técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro ocurrido en el municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Durante su intervención, el funcionario detalló los avances en la investigación que busca esclarecer las causas exactas que provocaron el descarrilamiento, subrayando el compromiso del gobierno con la transparencia y la seguridad en la red ferroviaria.

El documento preliminar analizado por Óscar Puente arroja datos clave sobre el estado de la infraestructura y el material rodante al momento del incidente en Adamuz. Según los primeros peritajes, se están evaluando tanto factores técnicos como humanos, incluyendo el análisis de las cajas negras del convoy. El ministro enfatizó que, aunque los datos son aún preliminares, ya se han implementado medidas preventivas en el tramo afectado para evitar que un evento de esta naturaleza se repita.

El presidente de Adif no descarta dimitir que si la investigación determina que alguna de sus acciones ha influido en el accidente

Análisis técnico y antecedentes del trayecto en Adamuz

La zona de Adamuz ha sido objeto de revisiones técnicas constantes debido a su orografía y la complejidad del trazado. De acuerdo con los antecedentes recopilados por el Ministerio de Transportes, el tramo no había presentado incidencias graves en los últimos años, lo que ha llevado a Óscar Puente a solicitar una auditoría profunda de los sistemas de señalización. La CIAF centra ahora sus esfuerzos en determinar si hubo una falla en los sistemas de frenado automático o una anomalía en la vía.

Finalmente, el equipo técnico liderado por el ministro Óscar Puente informó que las labores de reparación en el trayecto que pasa por Adamuz avanzan conforme a lo previsto. Se espera que en las próximas semanas se entregue un segundo informe con mayor detalle sobre la telemetría del tren. Por el momento, la vigilancia en la zona se ha intensificado y se han programado nuevas sesiones de formación para el personal operativo de la línea afectada.

