Los ositos cariñositos regresan a la pantalla grande de la mano de Warner y Josh Greenbaum

Warner Bros. Discovery ha anunciado que Josh Greenbaum será el director de una nueva película de los Care Bears en México “Los ositos cariñositos”, conocida como “Care Bears”.

Greenbaum es reconocido por su trabajo en la comedia de perros groseros “Strays” y la película “Barb and Star Go to Vista Del Mar”. Lo que lo posiciona como una apuesta sólida para el tono humorístico del filme.

Esta producción será una adaptación en live action de la famosa franquicia infantil nacida en los años 80’s, que destacó por su estilo colorido y mensajes positivos.

El guion estará a cargo de John Francis Daley y Jonathan Goldstein, quienes también formarán parte del equipo de producción del largometraje.

Ambos trabajarán junto a Chris Bender y Jake Weiner, representantes de la compañía Good Fear Content, en el desarrollo completo del proyecto.

También se suman Sean Gorman y Daniel Barnes, de Cloudco Entertainment, quienes ejercerán como productores ejecutivos de la cinta. La película se encuentra en desarrollo y aún no se ha anunciado una fecha de estreno.

Este largometraje se integra a un conjunto de nuevos contenidos centrados en los Care Bears, que buscan revitalizar la marca para nuevas audiencias.

Entre esos proyectos se incluye una serie animada en curso y un videojuego próximo a lanzarse para PlayStation y Nintendo Switch en marzo de 2025.

La franquicia de los Care Bears ha sido un ícono de la cultura pop. Con esta nueva película, se espera que los Care Bears sigan siendo relevantes para las nuevas generaciones de fans.