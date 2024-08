Osmar Olvera clasifica a la final de trampolín 3 metros en los Juegos Olímpicos 2024

El clavasita mexicano Osmar Olvera logró su pase a la final de los clavados trampolín de 3 metros tras una semifinal dominada por los favoritos chinos.

Olvera, que el pasado viernes obtuvo la plata en los clavados sincronizados junto a Juan Manuel Celaya, mostró una destacada actuación en la semifinal.

Escalando posiciones desde el cuarto salto, finalizó con la cuarta mejor calificación, acumulando un total de 463.75 puntos en los seis saltos realizados.

La final está prevista para el jueves a las 13:00 GMT en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, al norte de París.

A sus 20 años, Olvera se ha convertido en el gran referente del equipo mexicano de clavados, que es el deporte que más medallas olímpicas ha aportado a México, con un total de 16.

El mexicano quedó a menos de 4 puntos del británico Jack Laugher, tercer clasificado en la semifinal y medallista de bronce en Tokio.

“Me he sentido un poco mejor que ayer [en las calificaciones, quinto con 444.15 puntos] y estoy contento de pasar a la final. Me he sentido físicamente bien, también en lo mental, ya sólo queda concentrarse para mañana”, declaró Olvera a la AFP.