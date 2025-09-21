¿Cuándo empieza el otoño en México y qué rituales hacer?

El equinoccio de otoño no es solo un cambio climático, sino un portal astral de transformación. En México, donde las tradiciones prehispánicas se entrelazan con el zodiaco, este evento anuncia la llegada de vientos frescos, hojas doradas y un llamado a la introspección.

¿Estás listo para alinear tu energía con Virgo, la diosa de la cosecha? Prepárate para rituales que honran el equilibrio universal y te guían hacia un invierno de sabiduría profunda.

El equinoccio de otoño, ese instante sagrado en que el Sol se alinea directamente con el ecuador terrestre, simboliza el perfecto balance entre el día y la noche, la luz y la oscuridad.

En el hemisferio norte, incluyendo México, marca el inicio oficial de la estación otoñal, un período de madurez y recogimiento que se extiende hasta diciembre. Históricamente, culturas como los mayas y mexicas lo veneraban como un momento de armonía cósmica, construyendo observatorios y calendarios alineados con este evento para celebrar la cosecha y preparar el alma para el introspectivo invierno.

Desde una perspectiva astrológica, el equinoccio coincide con el ingreso del Sol en Libra –o Virgo en sus postrimerías–, signo que rige el equilibrio, las relaciones y la justicia interior.

Esotéricamente, representa la transición de la expansión veraniega a la contracción invernal, un ciclo de gratitud por lo recolectado y liberación de lo que ya no sirve.

¿Cuándo inicia el otoño 2025 en México?

El otoño en México no solo trae cambios visibles en la vegetación –con la clorofila cediendo paso a tonos rojos y ocres en bosques centrales y sureños–, sino también migraciones masivas de aves y la emblemática llegada de la mariposa monarca a Michoacán, recordándonos la fluidez de la vida.

Para 2025, el equinoccio de otoño irrumpirá en México el lunes 22 de septiembre a las 12:20 p.m. hora del centro de México (11:20 horas del Pacífico), equivalente a las 18:20 GMT.

En ese preciso instante, el Sol se posicionará sobre el ecuador, igualando la duración del día y la noche en aproximadamente 12 horas cada una.

Astrológicamente, es un momento poderoso para consultas con el tarot o meditaciones lunares, ya que la energía de Libra amplifica la manifestación de intenciones equilibradas.

Rituales esotéricos y astrológicos para el equinoccio de otoño

El equinoccio de otoño es un umbral ideal para rituales que honren la cosecha espiritual y liberen bloqueos energéticos.

Si te gusta atraer nuevas y mejores energías, aquí te dejamos cinco rituales de otoño mu prácticos que te ayudarán en tu día a día. Realízalos el 22 de septiembre al mediodía o al atardecer, cuando el velo entre planos es más delgado.

Ritual de Liberación por Fuego: Escribe en un papel tus miedos, hábitos tóxicos o preocupaciones que te atan al pasado veraniego. Enciéndelo en un recipiente seguro bajo la luz de una vela naranja (color de la cosecha), visualizando cómo las cenizas se disipan como hojas caídas. Astrológicamente, invoca a Virgo para purificar tu mente; esotéricamente, libera espacio para la abundancia de Libra. Ejercicio de Gratitud y Cosecha Interior: Crea un diario de gratitud listando logros y lecciones del año. Dedica 5 minutos diarios a agradecer en voz alta, sosteniendo una manzana o calabaza como símbolo de la tierra fértil. Este ritual, arraigado en tradiciones indígenas mexicanas, atrae energías positivas y alinea tu chakra raíz con la generosidad otoñal. Altar Otoñal para la Conexión Espiritual: Arma un altar con un mantel terracota, hojas secas, frutas de temporada, velas doradas e incienso de sándalo. Coloca cristales como citrino (para abundancia) o amatista (para intuición astrológica). Medita frente a él invocando el equilibrio del equinoccio, ideal para lecturas de runas o oráculos que revelen ciclos personales. Limpieza Energética del Hogar con Hierbas Sagradas: Quema salvia blanca o palo santo, recorriendo cada habitación en sentido horario mientras visualizas intenciones claras. Sella con un baño de sal marina al final, protegiendo contra energías densas. En esoterismo mexicano, esto evoca las limpias prehispánicas, preparando tu espacio para visitas ancestrales como en Día de Muertos. Ritual de Equilibrio Corporal y Astral: Practica yoga suave o tai chi al amanecer del 22, enfocándote en posturas de balance como el árbol o la guerrera. Respira profundamente, alineando tu energía con el eje Sol-Luna del equinoccio. Para un toque astrológico, consulta tu carta natal y afirma: “En el equilibrio del otoño, encuentro mi centro cósmico”.

Estos rituales no solo renuevan tu aura, sino que te sintonizan con el pulso de la Tierra. Recuerda: el otoño en México es un susurro del universo para soltar y cosechar. ¡Que el equinoccio te bendiga con hojas de oro y sueños proféticos!