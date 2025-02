Otra tragedia aérea: Choque de dos avionetas en Arizona dejan dos muertos

Un nuevo accidente aéreo se registró en Estados Unidos la mañana de hoy miércoles 19 de febrero. En el Aeropuerto Regional de Marana, en el estado de Arizona, dos aviones pequeños colisionaron en el aire, resultando en la muerte de ambos pilotos.

Según medios estadounidenses, como Telemundo, el Departamento de Policía de Marana confirmó el hecho y lo describió como una “colisión de aeronaves”, donde un Cessna 172S y un Lancair 360 MK II chocaron mientras se desplazaban en la pista 3 de la terminal aérea, y posteriormente ocurrió el incendio.

BREAKING: 2 small planes just collided in midair at regional Arizona airport, leaving 1 dead, as Trump fires FAA officials.

