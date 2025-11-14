Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 14 de Noviembre, 2025
Seguridad

Hallan muerto a otro menor de 16 años que estaría implicado en muerte de Carlos Manzo

Ha sido la misma Fiscalía General del Estado de Michoacán la que ha revelado la existencia de otro menor implicado en el asesinato de Carlos Manzo, pero ya no cuenta con vida
Carolina Solis
13 noviembre, 2025
Josué, implicado en asesinato de Carlos Manzo.

Otro menor de edad identificado como Josué y señalado como posible cómplice en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue encontrado sin vida en Michoacán.

El cadáver del menor de 16 años de edad fue localizado el pasado lunes junto a otro hombre en la comunidad de Capácuaro, informó el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña.

La Fiscalía presume que Josué mantuvo contacto con Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el homicida de 17 años abatido en el lugar en donde segundos antes asesinó de 7 balazos al exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El fiscal de Michoacán indicó que se esperan resultados periciales para confirmar la participación de Josué en el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan, durante las celebraciones del Día de Muertos.

Josué, originario y residente de Uruapan, no tenía reporte de desaparecido previo al hallazgo de su cuerpo. Sus familiares lo reconocieron y reclamaron sus restos un día después de su muerte, según detalló la autoridad.

Los cuerpos de Josué y otro hombre fueron localizados dentro de bolsas negras, cerca del acceso al Colegio de Bachilleres en Capácuaro.

