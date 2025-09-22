¡Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025 y deja atrás a Lamine Yamal!

Con 28 años, Dembélé grabó su nombre con letras doradas en la historia del fútbol al conseguir el Balón de Oro 2025. El atacante del PSG se impuso al joven prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien brilló en la temporada pero no logró títulos importantes.

El top 3 lo completó su compañero en el Paris Saint-Germain, Vitinha. Más atrás se ubicaron el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el brasileño Raphinha (Barcelona), quienes ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente.

¿Por qué ganó Dembélé el Balón de Oro?

La última campaña de Dembélé fue la mejor de su carrera. Tras años de críticas por irregularidad, se convirtió en pieza clave para el PSG. El club parisino logró una temporada histórica al ganar la Ligue 1, la Copa de Francia, la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa.

El exjugador del Barcelona sucede en el palmarés al español Rodri Hernández (Manchester City). También es el primer francés en ganarlo desde Karim Benzema en 2022, quien brillaba en el Real Madrid antes de partir al Al Ittihad saudí.

¿Dembélé mejor que Yamal?

El reconocimiento generó polémica. En redes sociales, miles de aficionados defendieron a Lamine Yamal como el verdadero merecedor por su nivel de juego. Otros remarcaron que Dembélé acumuló más títulos colectivos, un factor que suele pesar en la elección del Balón de Oro.

El debate quedó abierto: ¿debe premiarse al jugador con mejor rendimiento individual o al que logra más campeonatos? Lo cierto es que, tras años de dudas, Dembélé resurgió y alcanzó la cima del fútbol mundial con el premio más prestigioso de su carrera.