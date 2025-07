Ovidio Guzmán busca declararse culpable en Chicago; NY retiraría cargos

Ovidio Guzmán López, alias El Ratón e hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, firmó su consentimiento para que el caso penal que enfrenta en Nueva York sea transferido a una corte de Chicago, con el fin de declararse culpable y ser sentenciado ahí, según consta en un documento judicial fechado el 30 de junio de 2025.

La información fue difundida por el periodista Keegan Hamilton, quien dio a conocer el documento titulado “Consent to Transfer of Case for Plea and Sentence (Under Rule 20)”, correspondiente al expediente 1:23-cr-00042-VEC, presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“Ovidio Guzmán López, acusado, consiente la transferencia del caso al Distrito Norte de Illinois para su declaración de culpabilidad y sentencia”, indica el documento oficial, firmado por Guzmán y por los fiscales de ambos distritos.

El proceso seguiría solo en Chicago

De acuerdo con el periodista Keegan Hamilton, el documento muestra que Ovidio Guzmán busca avanzar con su declaración de culpabilidad en Chicago, como parte de un acuerdo que también resolvería el caso pendiente en Nueva York.

Aunque el archivo está firmado por los fiscales de ambos distritos, no existe hasta ahora un anuncio oficial del Departamento de Justicia. La transferencia del caso se realizó bajo la Regla 20 del sistema judicial de Estados Unidos, que permite consolidar los procesos penales en un solo distrito con el consentimiento de todas las partes.

Acuerdo previo y próxima audiencia

La decisión de trasladar el caso a Chicago se alinea con un acuerdo judicial que Guzmán López alcanzó el pasado 6 de mayo, y que será presentado ante la jueza Sharon Johnson Coleman en una audiencia programada para el 9 de julio.

Ovidio Guzmán buscará renunciar a su derecho a juicio y declararse culpable por los cargos más graves que enfrenta en el Distrito Norte de Illinois, entre ellos:

Conspiración para importar drogas

Conspiración para distribuir drogas

Participación en una empresa criminal

Lavado de dinero

Posesión de armas de fuego

Trayectoria del caso

El Ratón fue detenido en México el 5 de enero de 2023 en un operativo militar en Culiacán, Sinaloa, y extraditado a Estados Unidos en septiembre del mismo año. El gobierno estadounidense lo señala como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia su territorio, como parte del grupo criminal conocido como Los Chapitos.

En total, Ovidio enfrenta acusaciones en tres jurisdicciones federales: Illinois, Nueva York y el Distrito de Columbia. Si la jueza acepta su declaración de culpabilidad el 9 de julio, su proceso se concentrará en Chicago y quedará pendiente la negociación de una eventual reducción de sentencia.