¿Dónde está Ovidio Guzmán? Dejó la prisión en EE. UU. y su paradero es desconocido

Ovidio Guzmán López, alias El Ratón e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, salió nuevamente de la prisión metropolitana de Chicago, y su ubicación actual no ha sido revelada por las autoridades estadounidenses, según consta en los registros del Buró Federal de Prisiones (BOP).

La salida de Guzmán ocurrió el lunes 14 de julio, apenas dos días después de que se declarara culpable de cuatro cargos de narcotráfico y delincuencia organizada ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois. El acusado fue trasladado a esa prisión únicamente para asistir a la audiencia del pasado viernes 11 de julio, en la que formalizó su aceptación de culpabilidad.

¿Ovidio Guzmán está libre?

No. Su salida no implica que haya quedado en libertad, sino que se encuentra bajo resguardo federal en una ubicación no pública, presumiblemente como parte del programa de protección para testigos colaboradores.

El acuerdo de culpabilidad firmado por Ovidio Guzmán incluye una cláusula de cooperación con las autoridades estadounidenses, mediante la cual aportará información que podría ser utilizada en procesos judiciales contra otros integrantes del Cártel de Sinaloa. A cambio, el gobierno estadounidense podría recomendar una condena inferior a la cadena perpetua, castigo que corresponde a los delitos por los que se declaró culpable.

La sentencia se fijará en enero de 2026. Hasta entonces, Guzmán permanecerá bajo custodia, aunque fuera del sistema penitenciario convencional.

¿Y sus hermanos?

Su hermano, Joaquín Guzmán López, también enfrenta cargos en Estados Unidos y se encuentra en condiciones similares, sin un acuerdo de culpabilidad firmado aún, pero bajo custodia federal desde su entrega en 2024. Su defensa afirma que sigue analizando la evidencia.

La cooperación de Ovidio representa un punto de quiebre en la lucha contra “Los Chapitos”, considerados responsables por Washington de fomentar la crisis del fentanilo. Sin embargo, su paradero, al igual que el alcance de su colaboración, permanece en la sombra.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.