Obligan a cajero del OXXO a realizar deposito bancario sin pagarle un solo peso en Puebla

El mediodía en la colonia La Santísima, en la ciudad de Puebla, se vio interrumpido por un insólito robo ocurrido en un OXXO ubicado en el bulevar Jalisco, esquina con calle Estado de Sonora. Según reportes, un hombre ingresó al establecimiento sin intención de realizar una compra y exigió un depósito bancario de cinco mil pesos.

Testigos indicaron que el trabajador del OXXO se sorprendió al ver al hombre sacar un arma de fuego. Ante la amenaza, el empleado realizó la transacción requerida, mientras el individuo mantenía el rostro cubierto con una capucha y un cubrebocas negro, observando cada movimiento con impaciencia.

Tras recibir la confirmación del depósito bancario, el hombre abandonó el lugar sin tocar el efectivo de la caja ni ningún producto del OXXO. Este método atípico de robo generó alarma entre clientes y empleados, quienes describieron la situación como inesperada y calculada.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal de Puebla llegaron al sitio después del reporte, montando un operativo en la zona, pero no lograron localizar al responsable. La rápida movilización no fue suficiente para detener al hombre que cometió el robo.

El presunto responsable fue descrito como un hombre de entre 25 y 30 años, complexión delgada y tez morena, vestido con pantalón de mezclilla azul y sudadera negra con capucha, lo que dificultó su identificación inmediata.