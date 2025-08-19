Ozempic baja de precio: Novo Nordisk lo ofrece en 499 dólares en Estados Unidos

La farmacéutica danesa Novo Nordisk anunció que su popular medicamento para la diabetes tipo 2, Ozempic, estará disponible en Estados Unidos por 499 dólares al mes para pacientes que pagan en efectivo, lo que representa menos de la mitad de su precio original cercano a los 1,350 dólares mensuales.

La oferta aplica a las tres presentaciones del fármaco y podrá obtenerse a través de la página oficial de la compañía, su programa de asistencia para pacientes, la farmacia en línea NovoCare y más de 70,000 farmacias en todo el país gracias a una alianza con GoodRx, empresa especializada en descuentos de medicamentos.

¿Por qué bajó el precio de Ozempic?

La decisión de bajar el precio de Ozempic llega tras la presión ejercida por el presidente Donald Trump, quien en julio envió cartas a 17 farmacéuticas, instándolas a reducir los precios de medicamentos en Estados Unidos y a explorar modelos de venta directa al consumidor para abaratar costos.

“Si un solo paciente siente la necesidad de recurrir a alternativas no aprobadas y potencialmente inseguras, eso ya es demasiado”, señaló Dave Moore, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Novo Nordisk en Estados Unidos, al justificar la medida.

Por su parte, Wendy Barnes, directora ejecutiva de GoodRx, destacó que la alianza busca “llenar los vacíos de cobertura cuando el seguro no es suficiente”, en medio de una demanda creciente por terapias de control de peso y diabetes.

Competencia de Ozempic

El cambio en el precio de Ozempic también responde a la fuerte competencia con Eli Lilly, fabricante de Mounjaro y Zepbound, que en meses recientes ha bajado precios de sus tratamientos para diabetes y obesidad dirigidos a pacientes sin cobertura médica.

Además, la reducción busca frenar el uso de versiones compuestas de semaglutida —ingrediente activo de Ozempic y Wegovy— que proliferaron durante la escasez en Estados Unidos, y garantizar que los pacientes accedan al medicamento original bajo supervisión médica.

Impacto en la bolsa de valores

El anuncio impulsó a Novo Nordisk en la Bolsa de Copenhague, donde sus acciones repuntaron casi un 7%. La compañía también informó que la FDA aprobó recientemente una nueva indicación de Wegovy para tratar una enfermedad hepática crónica, lo que refuerza su posicionamiento frente a sus rivales.

¿Cómo acceder al Ozempic con descuento?

Los pacientes en Estados Unidos interesados en adquirir Ozempic por 499 dólares al mes deben contar con receta médica y pueden obtenerlo de las siguientes formas:

Página oficial de Novo Nordisk : registro en línea con validación de prescripción.

Programa de asistencia NovoCare : apoyo directo a pacientes sin seguro.

Farmacia digital NovoCare : entrega a domicilio para quienes paguen en efectivo.

GoodRx: disponible en más de 70,000 farmacias del país con precios reducidos.

