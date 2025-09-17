Paramount+ comparte tráiler del documental sobre los últimos años de vida de Ozzy Osbourne

Este 17 de septiembre se ha publicado en la cuenta oficial de la fallecida leyenda del rock Ozzy Osbourne un tráiler del documental “Ozzy: No Escape From Now”.

Con fecha de estreno para el 7 de octubre del presente año, el documental tratando del artista en vida y su legado busca tratar desde los puntos más bajos de sus últimos años hasta el regreso al escenario y fallecimiento del artista.

El lado desconocido de la vida de una de las leyendas más importantes del rock

Tras el retiro de Ozzy Osbourne de los escenarios, muchas situaciones han causado dudas dentro de sus fanáticos, la mayoría proviniendo de lo sucedido durante esa época.

Incluyendo momentos como su caída de un escenario en 2019 que le causó graves lesiones, los últimos años de Ozzy Osbourne se vieron llenos de batallas que desconocemos.

El documental producido y con próximo estreno en Paramount+ se ha realizado con el apoyo de la familia Osbourne, presentará entrevistas y grabaciones nunca antes vistas del artista.

Este documental mostrará un lado no reconocido de la fama, lo que hay más allá del retiro, las batallas internas y el costo que lleva el querer recobrar la magia de la música.

El tráiler está cargado de momentos emotivos, desde las reflexiones de Osbourne en la vida, hasta entrevistas exclusivas con su esposa e hijos.