Miércoles 17 de Septiembre, 2025
Espectáculos

Paramount+ comparte tráiler del documental sobre los últimos años de vida de Ozzy Osbourne

#Espectáculos Cuentas oficiales han compartido un avance del documental Ozzy: No Escape From Now, donde se habla sobre el lado desconocido de sus últimos años.
Demis Salina
17 septiembre, 2025
Fragmento del metraje compartido en redes por la cuenta de Ozzy Osbourne

Este 17 de septiembre se ha publicado en la cuenta oficial de la fallecida leyenda del rock Ozzy Osbourne un tráiler del documental “Ozzy: No Escape From Now”.

Con fecha de estreno para el 7 de octubre del presente año, el documental tratando del artista en vida y su legado busca tratar desde los puntos más bajos de sus últimos años hasta el regreso al escenario y fallecimiento del artista.

Fragmento del metraje compartido en redes por la cuenta de Ozzy Osbourne

El lado desconocido de la vida de una de las leyendas más importantes del rock

Tras el retiro de Ozzy Osbourne de los escenarios, muchas situaciones han causado dudas dentro de sus fanáticos, la mayoría proviniendo de lo sucedido durante esa época.

Incluyendo momentos como su caída de un escenario en 2019 que le causó graves lesiones, los últimos años de Ozzy Osbourne se vieron llenos de batallas que desconocemos.

Fragmento del metraje compartido en redes por la cuenta de Ozzy Osbourne mostrando al artista tras su caída en 2019

El documental producido y con próximo estreno en Paramount+ se ha realizado con el apoyo de la familia Osbourne, presentará entrevistas y grabaciones nunca antes vistas del artista.

Este documental mostrará un lado no reconocido de la fama, lo que hay más allá del retiro, las batallas internas y el costo que lleva el querer recobrar la magia de la música.

El tráiler está cargado de momentos emotivos, desde las reflexiones de Osbourne en la vida, hasta entrevistas exclusivas con su esposa e hijos.

