Pabellón de la República en Cabo San Lucas reabrirá tras años de abandono

l alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, anunció que el Pabellón de la República “Nabor García” en Cabo San Lucas reabrirá sus puertas a mediados de febrero, después de una remodelación y rehabilitación de diversas áreas afectadas, incluyendo elevadores, estacionamiento y el teatro principal.

Agúndez Gómez detalló que el teatro al aire libre ya se encuentra listo, por lo que en breve el recinto podrá recibir nuevamente eventos culturales locales, nacionales e internacionales.

“Los trabajos de rehabilitación y remodelación en el Pabellón de la República en la Delegación de Cabo San Lucas se están realizando. El teatro al aire libre ya está habilitado; sin embargo, el escenario principal continúan en remodelación, y se espera que concluyan a mediados de febrero”, señaló el alcalde.

Cabe recordar que el Pabellón fue clausurado por Protección Civil durante la administración de la exalcaldesa Armida Castro, debido a los severos daños estructurales provocados por el huracán Odile en 2014.

Por su parte, el grupo Madrugadores de Cabo San Lucas destacó la importancia de conformar un patronato que permita un mayor control del recinto y genere ingresos para su correcta operación y mantenimiento.

