Domingo 28 de Diciembre, 2025
Los Cabos
Los Cabos

Pabellón de la República en Cabo San Lucas reabrirá tras años de abandono

El Pabellón de la República “Nabor García” en Cabo San Lucas reabrirá a mediados de febrero tras 10 años de abandono y trabajos de remodelación.
28 diciembre, 2025
Pabellón de la República reabrirá sus puertas

Foto: Especial

l alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, anunció que el Pabellón de la República “Nabor García” en Cabo San Lucas reabrirá sus puertas a mediados de febrero, después de una remodelación y rehabilitación de diversas áreas afectadas, incluyendo elevadores, estacionamiento y el teatro principal.

Agúndez Gómez detalló que el teatro al aire libre ya se encuentra listo, por lo que en breve el recinto podrá recibir nuevamente eventos culturales locales, nacionales e internacionales.

“Los trabajos de rehabilitación y remodelación en el Pabellón de la República en la Delegación de Cabo San Lucas se están realizando. El teatro al aire libre ya está habilitado; sin embargo, el escenario principal continúan en remodelación, y se espera que concluyan a mediados de febrero”, señaló el alcalde.

Cabe recordar que el Pabellón fue clausurado por Protección Civil durante la administración de la exalcaldesa Armida Castro, debido a los severos daños estructurales provocados por el huracán Odile en 2014.

Por su parte, el grupo Madrugadores de Cabo San Lucas destacó la importancia de conformar un patronato que permita un mayor control del recinto y genere ingresos para su correcta operación y mantenimiento.

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

